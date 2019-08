Hospital de Leiria cria sistema para encaminhar doentes não urgentes para centros de saúde

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) e o Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral têm um projecto-piloto para encaminhar os doentes não urgentes das urgências para consultas no próprio dia nos centros de saúde. O objectivo é reduzir as chamadas “falsas urgências”, que no primeiro semestre deste ano ascenderam a perto de 40% dos doentes que chegam à urgência dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

O projecto-piloto, que arrancou a 1 de Agosto, envolve para já 13 de médicos de família de duas unidades de saúde familiar do Agrupamento de Centros de Saúde (Aces) do Pinhal Litoral.

“O Aces e o CHL pretendem assim diminuir as falsas urgências no serviço de urgência geral do Hospital de Santo André, que sobrecarregam desnecessariamente o serviço, quando os centros de saúde da região investem em horários alargados, com profissionais disponíveis para ver os seus doentes, e quando cerca de 98% dos utentes de Leiria têm médico atribuído”, diz o hospital em comunicado.

Barcelos reencaminhou 812 "falsas urgências" No espaço de cerca de um ano, o Hospital de Barcelos reencaminhou 812 "falsas urgências" para os centros de saúde, no âmbito de um projecto-piloto que arrancou em finais de Maio de 2018, noticiou a Lusa no mês passado. No final de 2017, antes do início desta iniciativa, os utentes não urgentes que recorreram àquela urgência representaram praticamente metade dos episódios: 49,94%. Um ano depois, a percentagem de utentes triados com as cores verde e azul tinha diminuído para 48%, sendo essa redução ainda mais expressiva este ano. Até final de Abril, representam 43,97% dos episódios de urgência. Desde Janeiro deste ano, o Hospital de Barcelos tem um sistema de callback, destinado a aferir a qualidade do serviço prestado, sendo o nível de satisfação "bastante elevado". "Questionados sobre se em condições idênticas recorreriam aos cuidados de saúde primários em vez do serviço de urgência, a esmagadora maioria referiu que o fariam", sublinha o hospital, em nota enviada à Lusa em Junho.

O sistema, que é inspirado no modelo que o hospital de Barcelos tem em funcionamento há um ano, “prevê o encaminhamento dos utentes triados com as prioridades ‘pouco urgente’ (pulseira verde) e ‘não urgente’ (pulseira azul) para consulta agendada para esse dia nas unidades de saúde dos cuidados de saúde primários onde estão inscritos”. Nestas unidades serão atendidos “preferencialmente pelo seu médico de família”.

A sugestão é feita pelo enfermeiro que faz a triagem na urgência do hospital. Se o utente aceitar ser orientado para o centro de saúde, então o enfermeiro agenda a consulta para o próprio dia. O utente recebe depois uma “convocatória para consulta referenciada”. “Para este efeito, o doente é dispensado do pagamento da taxa moderadora do serviço de urgência”, diz o CHL.

“Não estão incluídos no grupo dos doentes triados como verdes ou azuis a serem orientados para os cuidados de saúde primários, os doentes encaminhados pela Linha SNS24, referenciados previamente pelo centro de saúde ou médico assistente, doentes com mais de 75 anos, ou com determinadas patologias específicas, como asma”, explica o comunicado.

Cerca de 40% são falsas urgências

O CHL adianta que pretende fazer o alargamento gradual dos médicos e dos centros de saúde envolvidos nesta iniciativa, assim como a sua aplicação na urgência pediátrica. “A sensibilização é outra das grandes metas, esperando-se que a médio prazo o doente agudo, em situação não urgente, se dirija sempre como primeira opção ao seu médico de família”, assume o centro hospitalar.

De acordo com os dados disponíveis no Portal do SNS consultados pelo PÚBLICO, no primeiro semestre deste ano o CHL registou 91.543 urgências. Destes episódios, perto de 43% foram pulseiras verdes e azuis. Ou seja, as chamadas “falsas urgências. Um valor pouco acima da média dos 40 hospitais com dados reportados para os primeiros seis meses deste ano.

Os números do Portal do SNS mostram que já se realizaram cerca de 3,2 milhões de atendimentos urgentes, dos quais 11% foram atendimentos sem triagem.

Dos 2,8 milhões de urgências em que foram atribuídas pulseiras de acordo com a prioridade avaliada, perto de 39% foram verdes e azuis. O que representou pouco mais de um milhão de atendimentos.