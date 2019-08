Hospitais públicos vão avaliar se doentes estão desnutridos ou em risco de desnutrição

A avaliação do risco nutricional dos doentes internados nos hospitais públicos já é possível em todo o país, através de uma plataforma informática que está operacional a partir desta sexta-feira. É uma medida há muito tempo aguardada e que “tem potencial para envolver cerca de 800 mil doentes por ano”, constituindo “um passo essencial na implementação de uma estratégia de combate à desnutrição hospitalar”, explica em nota o Ministério da Saúde.

O problema é que frequentemente o estado de carência nutricional agrava-se durante o internamento hospitalar por não haver muitas vezes controlo sobre o que os doentes comem ou não comem. Muitos pacientes não conseguem alimentar-se sozinhos e alguns não se habituam, por exemplo, a comer comida sem sal.

Em Abril, ainda de uma forma experimental, a medida foi testada com dois projectos-piloto, na Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) e no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), e é agora alargada a todo o país, como tinha sido prometido pela tutela. A experiência provou que este é um problema que afecta muitos doentes, adianta o ministério: “Na ULSAM foram avaliados 461 doentes e no CHULC, só durante os primeiros 15 dias do projecto-piloto, foram avaliados 154. Após esta fase, os doentes que necessitaram (entre 40% e 54%) tiveram acesso a intervenção nutricional e foram monitorizados de sete em sete dias no mínimo”.

Esta experiência “vem confirmar as estimativas já conhecidas, que apontam para uma prevalência de 20% a 50% de doentes internados em risco nutricional" e os dados reforçam “a importância” desta medida para identificar e intervir “o mais precocemente possível, para promover o suporte nutricional adequado à recuperação”, sublinha o ministério liderado por Marta Temido.

A avaliação sistemática e precoce dos pacientes desnutridos ou em risco de desnutrição é uma reivindicação antiga dos especialistas nesta área, uma vez que os estudos realizados em Portugal já indicavam que a percentagem de doentes que chegam aos hospitais em risco de desnutrição ou já desnutridos é muito elevada (mais de 40%).

A Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica (APNEP) já tinha avançado também com uma estimativa que apontava para dados preocupantes: a de que dois em cada quatro adultos internados nos hospitais portugueses estão em risco de desnutrição (a média europeia era de um em cada três) e que cerca de 115 mil portugueses precisariam de nutrição clínica, em contexto ambulatório (em casa).

"Tudo isto também acarreta custos"

Enfatizando que a identificação precoce destas situações é “extremamente importante”, a directora do Programa Nacional para a Alimentação Saudável da Direcção-Geral da Saúde, Maria João Gregório, explicou em Abril que a desnutrição “está associada a piores resultados de doença e do tratamento”, além de “internamentos mais longos, com pior recuperação dos doentes e com impacto na qualidade de vida”. E alertou que “tudo isto também acarreta custos”. O procedimento é simples e poderá ser aplicado por diferentes profissionais de saúde, segundo esta responsável.

Para apoiar a concretização da avaliação sistemática do risco nutricional há dois documentos que estão disponíveis. Um é o Manual de utilizador dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SMPS),, que descreve as novas funcionalidades e o outro é o Manual técnico de apoio à implementação desta avaliação, este último desenvolvido pela Direcção-Geral da Saúde.

O objectivo da avaliação do estado nutricional dos doentes é identificar precocemente os casos problemáticos de maneira a que estes possam ter um plano ajustado às suas necessidades e melhorar o seu estado nutricional. Além dos ganhos em qualidade de vida e na recuperação do estado de saúde, a avaliação precoce do estado nutricional pode contribuir para reduzir úlceras de pressão.

Este problema também está associado a um aumento do risco de infecções e de outras complicações, e a uma necessidade acrescida de tratamentos hospitalares e de reinternamentos, a um aumento do tempo de internamento hospitalar e a uma maior morbilidade e mortalidade, implicando, portanto, mais custos.

No despacho de 2018 que identificou as ferramentas a utilizar para a identificação do risco nutricional, o Governo afirmava mesmo que “a desnutrição em doentes internados em hospitais representa um grave problema de saúde que é frequentemente encoberto por outras situações clínicas”.