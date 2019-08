Protecção Civil não está a enviar alertas por SMS às populações

No ano passado, a Protecção Civil enviou cerca de 20 milhões de mensagens de aviso à população por causa do risco de incêndio. Este ano, já com o novo sistema que regula estes avisos, ainda não enviou uma única mensagem. A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) diz que não o fez porque ainda não esteve em “alerta vermelho”, mas nada na lei restringe o uso deste instrumento a essa circunstância.

