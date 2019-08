Ser Voluntário… na Sê Mais Sê Melhor

Área Geográfica: Faro

A Sê Mais Sê Melhor é uma associação juvenil com sede em Faro que surgiu há sete anos como iniciativa de um grupo de jovens recém-licenciados com vontade de enveredar pelo empreendedorismo social jovem. Esta é uma associação que pretende intervir junto da população jovem, essencialmente entre os 12 e os 30 anos, em prol da construção de uma sociedade mais equitativa e consciente.

O trabalho centra-se na execução de actividades com os/as jovens e a comunidade geral para a sensibilização e intervenção no âmbito dos direitos humanos, igualdade, não-discriminação, civismo, proactividade, empreendedorismo e sustentabilidade, enfatizando uma vertente de intervenção lúdico-pedagógica e de consciencialização, com base em metodologias de educação não-formal. As várias acções são executadas por uma equipa técnica e voluntária com formação no âmbito pedagógico e social.

A associação tem vários serviços disponíveis para os/as jovens, pais e mães, comunidade escolar e outras entidades, como seja a intervenção em contexto escolar, campos de férias temáticos, programas de voluntariado, acompanhamento e orientação individual de jovens, programas de educação por pares e promoção da utilização dos jogos de tabuleiro como alternativa lúdico-pedagógica de ocupação dos tempos livres.

Qual o impacto da Sê Mais Sê Melhor?

A Sê Mais Sê Melhor realizou nos últimos anos centenas de sessões de sensibilização em escolas e na comunidade, no âmbito dos temas de actuação, para mais de 2000 jovens, dezenas de sessões de acompanhamento individual, colaboração com dezenas de entidades e eventos para a participação comunitária e cívica.

Como posso ajudar?

se tiveres formação ou interesse nas áreas dos direitos humanos, igualdade, LGBTI, sustentabilidade, participação comunitária ou estiveres disponível para aprender e ajudar, a associação procura voluntários que auxiliem a desenvolver os projectos junto das escolas, junto dos/as jovens na comunidade, que tenham novas ideias para implementar;

apoio nos campos de férias, ou em workshops temáticos, através de algum tipo de artesanato ou trabalhos manuais;

apoio na realização eventos específicos, como seja a Algarve Con, o Dia para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres ou mesmo o Geek Culture Fest;

acções de limpeza da Ilha de Faro e da Mata do Ludo e para a sensibilização da população. Existe uma oportunidade disponível neste momento para jovens entre os 18 e os 30 anos.

O que precisam de mim?

Seja com uma disponibilidade mais pontual ou mais frequente, a Sê Mais Sê Melhor está sempre receptiva a novas pessoas e ideias.