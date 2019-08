“Mais Europa” para todas as áreas

Sob este título, o PÚBLICO de 17 de Julho reproduziu alguns dos compromissos assumidos pela então eleita presidente da Comissão da União Europeia, órgão responsável pela apresentação das propostas ao Parlamento do seu programa de acção: “’Vou apresentar um Green Deal para a Europa nos primeiros 100 dias’, com um plano de investimento e um Banco do Clima.”. E ainda: “’A transição de uma economia baseada no carbono afectará algumas regiões mais do que outras. “Por isso vou propor um Fundo de Transição Justa para apoiar os mais afectados.’.”

Valerá a propósito recordar que, durante a conferência do Ambiente das Nações Unidas no Rio de Janeiro, em 1992, ocasião em que pertenceu a Portugal o “semestre da Presidência da União Europeia”, me coube, “em seu nome”, anunciar as nossas intenções programáticas. Então, não tão ambiciosas e de execução tão rápida como as agora expressas. O documento nessa altura aprovado com o titulo de “Agenda XXI” constituía uma prudente e detalhada progressão que se impunha para preservar o Planeta, tendo sobretudo previsto as dificuldades ocorridas durante as três décadas de tentativas de concretização das intenções expostas, resultantes que foram de promessas de comparticipação só parcialmente cumpridas. Os únicos compromissos cuja efectivação se verificou foram as consagradas nas convenções sobre Alterações Climáticas e sobre Biodiversidade, e respectiva protecção e acompanhamento.

A criação de “fundos de transição”, e o suporte precário que se tem verificado em tal capítulo, representa um convite à ponderação sobre a viabilidade de “investimentos” ou da fundação de “um Banco do Clima” nos “primeiros 100 dias” constantes do “Green Deal”. Um novo banco, com tal objectivo, teria que ser compatibilizado com outros já existentes, tanto no território na União como no exterior, nomeadamente com o Banco Mundial. E afinal os “fundos” propostos até têm funcionado, apesar de tudo.

João Pereira Bastos, ex-embaixador em Washington, de 1986 a 1991 e presidente da Delegação Portuguesa à Conferência do Ambiente no Rio, em 1992 e na negociação das duas Convenções então assinadas

Licença Parental

As licenças de paternidade remuneradas constituem um incentivo à natalidade e asseguram algum acompanhamento aos recém-nascidos, por parte de um dos progenitores. Para além destas vantagens, o aumento do período de licenças encontram-se, comprovadamente, associado a uma redução do risco de envidamento das famílias e do recurso à assistência social. Além disso, a taxa de vacinação e os problemas de saúde são menores, nos países com licenças de maternidade mais generosas.

Dada a importância deste instrumento, nesta campanha eleitoral seria interessante elaborar uma proposta que previsse uma maior extensão do seu prazo ou um reforço do seu valor.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

