Governo afasta director de organismo que mede desflorestação na Amazónia

O director do organismo responsável por monitorizar a desflorestação na Amazónia, Ricardo Galvão, revelou que vai ser exonerado pelo Governo, depois de o Presidente, Jair Bolsonaro, ter posto em causa o trabalho do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais​.

À saída de uma reunião em Brasília, Galvão anunciou que vai ser afastado da chefia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). “As minhas declarações sobre o Presidente geraram constrangimento, então eu serei exonerado”, disse Galvão aos jornalistas, citado pelo site G1. O responsável esteve reunido com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.

A demissão de Galvão não surge como uma surpresa, especialmente depois de ter rejeitado publicamente as críticas de Bolsonaro aos dados apresentados pelo instituto.

A medição mais recente, realizada através de imagens de satélite que comparam a mancha de floresta entre dois períodos distintos, mostra que no último ano a Amazónia perdeu quase seis mil quilómetros de área florestal, o que representa uma subida de 40% do ritmo de desflorestação.

Em reacção à publicação do estudo, Bolsonaro disse que os dados eram “mentirosos” e acusou o presidente do instituto de estar “ao serviço de uma ONG (organização não-governamental)”.

Galvão veio a público defender o trabalho do INPE, recordando que estas medições são feitas há três décadas e representam “a maior série histórica de dados de desflorestação de florestas tropicais respeitada mundialmente”. O dirigente comparou o comportamento de Bolsonaro ao de alguém que está num “botequim” (uma tasca). “Isso é uma piada de um garoto de 14 anos que não cabe a um Presidente da República fazer”, disse Galvão na semana passada.

O Governo de Bolsonaro fez do apoio à produção agrícola e à exploração mineral na Amazónia uma prioridade, mas não esconde o desconforto com a publicação dos dados de desflorestação. Numa conferência de imprensa esta quinta-feira, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general reformado Augusto Heleno, aconselhou prudência na revelação de informações deste género porque “prejudicam o comércio e nos colocam como os grandes destruidores do meio ambiente da humanidade”.

Segundo a imprensa brasileira, o Ministério do Ambiente está a ponderar contratar um novo serviço para fazer a monitoração da desflorestação na Amazónia.

Existem actualmente dois sistemas que fornecem indicações sobre a progressão da desflorestação na Amazónia – considerada um indicador a nível mundial para a degradação ambiental. Em causa está a Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que faz uma comparação mensal entre manchas de floresta, e que tem a principal função de servir como um alerta para taxas elevadas de desflorestação. O outro sistema é o Programa de Monitoramento da Floresta Amazónica Brasileira por Satélite (Prodes), que produz uma comparação anual e tem maior resolução.

O Governo brasileiro sugere que apenas se tirem conclusões sobre o nível de desflorestação a partir deste último.