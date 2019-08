O No Noise é um “não-festival” que ocupa um convento “semi-abandonado”

No terreno escondido atrás de uma capela ao lado da estação de metro de Francos, na entrada para a Boavista, a meio da última semana, há um grupo de pessoas que trabalha para que aquela área possa estar preparada para receber algumas centenas de pessoas. Toda aquele espaço, há dois anos, era quase impenetrável por força da vegetação que cresceu ao longo de quase duas décadas sem qualquer controlo. Em 2018, o mesmo grupo, com as próprias mãos e ajuda de ferramentas, abriu caminho para o transformar num local para receber música. Este ano volta a fazer o mesmo, desta vez, com menos dificuldade – um ano não chegou para a vegetação crescer aos mesmos níveis do passado.

