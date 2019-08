Estação de comboios de Benfica já tem elevador prometido há anos

A estação ferroviária de Benfica, da Linha de Sintra, tem desde esta sexta-feira um novo elevador que permite agora a quem tem mobilidade reduzida aceder à sua zona sul. Esta obra, prevista há pelo menos cinco anos, resulta de um acordo de cooperação celebrado entre a Infra-estruturas de Portugal, a CP – Comboios de Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa e era há muito pedida pela população.

Com o novo elevador, as pessoas com mobilidade condicionada passam a ter acesso entre a passagem inferior da Estação de Benfica e a zona do Calhariz (Rua José Augusto Seabra), o que, até agora, apenas era possível por escadas convencionais.

Foram investidos 120 mil euros nesta obra, que “dá igualmente cumprimento a um requisito legal beneficiando toda a população residente na zona e que utiliza a passagem inferior da estação como atravessamento urbano”, diz a câmara de Lisboa.