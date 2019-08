Sete ideias para sair esta semana

PORTIMÃO

Aqui há sardinha!

De 7 a 11 de Agosto

Zona ribeirinha e restaurantes aderentes

O Festival da Sardinha faz a festa está montada na zona ribeirinha de Portimão, junto ao Clube Naval, num evento que é já um dos maiores certames gastronómicos do Algarve. Nos estabelecimentos associados, a sardinha é rainha seja de que forma for… À espera dos comensais estão ainda outros petiscos tradicionais, doçaria, artesanato, insufláveis, uma roda gigante e um cartaz musical com concertos às 22h.

Horário: todos os dias, das 19h à 1h.

Entrada livre

Foto DR

OLHÃO

Olhão de vidro, com pernas de pau

De 1 a 4 de Agosto

Jardim Patrão Joaquim Lopes e Fuseta

Os corsários estão de volta à cidade algarvia. A culpa é do Festival Pirata que, à quinta edição, torna ao Jardim Patrão Joaquim Lopes, pondo o pé também na Fuseta. Do imaginário colectivo à zona ribeirinha, as personagens que por ali deambulam trazem o quotidiano da época através de animações, recriações, artes performativas, rábulas, música, fogo e outras artes circenses. Ao mercado, além da meia centena de bancas, chegam leiteiras, lavadeiras, pescadores, peixeiras, aguadeiros, artesãos, marinheiros, burgueses e escravos leiloados, trazidos à cena pela Companhia de Teatro Viv’arte. O programa diário encerra sempre com um espectáculo, às 23h, sob o signo da bandeira preta com tíbias e caveira.

Horário: quinta e sexta, das 17h à 1h; sábado e domingo, das 10h à 1h. Animação na Fuseta, todos os dias, entre as 17h e as 18h.

Grátis

Foto DR

GUIMARÃES

Em honra de São Gualter

De 2 a 5 de Agosto

Centro histórico

Em Guimarães, o primeiro fim-de-semana de Agosto é para celebrar as Festas da Cidade e Gualterianas. A tradição remonta a 1906 e tem por base o culto a São Gualter, mas desde há muito tempo ultrapassou o cariz religioso, assumindo o papel de maior festa do concelho vimaranense. Este ano vem engalanada com o relançamento da Feira de Artesanato no Jardim da Alameda de São Dâmaso, local que a viu nascer. No programa das duas festas há música (dos bombos, concertinas e cantares ao desafio na rua aos espectáculos de Blaya e Dino D’Santiago na Plataforma das Artes) e também olaria, cerâmica, bordados, ferro forjado, corrida de cavalos, feira de gado, batalha das flores e desfile de charretes antigas. A Marcha Gualteriana, jóia da coroa, marca o encerramento das festividades (dia 5, às 22h).

Horário da Feira de Artesanato: das 17h à 1h (dias 4 e 5, até às 24h).

Grátis (excepto Marchas Gualterianas, com bilhete para a bancada a 7,50€).

Programa completo disponível aqui.

Foto Paulo Pimenta

BOMBARRAL

Pêra rocha e vinho sobre a mesa

De 6 a 11 de Agosto

Mata Municipal

Dois dos produtos mais emblemáticos da região Oeste (e os sectores económicos mais importantes do concelho) estão à prova no Bombarral, servidos pelo 36.º Festival do Vinho Português e 26.ª Feira Nacional da Pêra Rocha. O certame conjunto, que atrai todos os anos milhares de visitantes, pretender dar a conhecer os “filhos” da terra e, ao mesmo tempo, promover o artesanato e a gastronomia regional. A música não falta à chamada: pelo palco passam a Banda Xeques (dia 6), a West Europe Orchestra com Fernando Pereira (7), Miguel Gameiro (8), Resistência (9), Mishlawi (10) e Carapaus, Azeite e Alho (11).

Horário: todos os dias, das 17h à 1h (sábado e domingo, a partir das 15h). Concertos às 22h.

Bilhetes diários entre 3€ e 8€. Grátis até aos 13 anos e, no dia 6, para munícipes

Foto DR

LISBOA

Are You a Tourist?

Até 15 de Dezembro

Padrão dos Descobrimentos

A pergunta que dá o nome à exposição assume-se também como uma provocação. Nas palavras da curadora Maria Cardeira da Silva, “pretende transformar os turistas num próprio destino turístico”, questionando residentes locais e visitantes sobre o que é ser turista, do significado às práticas, em lazer ou num contexto profissional. A mostra partiu de um estudo da evolução histórica do conceito e vem acompanhada por fotografias recolhidas por Luís Pavão e por um “gabinete de curiosidades” que reúne objectos e testemunhos, do início do século XX aos dias de hoje, associados a viagens ou a descobertas nas artes e nas ciências. Passaportes, vistos, taxímetros, utensílios de cozinha, símbolos como o galo de Barcelos e a andorinha de Bordalo Pinheiro, bilhetes, souvenirs e filmes com retratos e depoimentos, são algumas das atracções que aqui podem ser encontradas.

Horários: todos os dias, das 10h às 19h (última entrada às 18h30).

Bilhetes a 6€

Foto Paulo Ricca

GAFANHA DA NAZARÉ (ÍLHAVO)

Para o fiel amigo, um festival

De 7 a 11 de Agosto

Jardim Oudinot

Dez tendas transformadas em restaurantes, cada uma com a sua(s) especialidade(s) mas com um denominador comum: o bacalhau e os seus derivados (caras, línguas, samos). O ingrediente essencial da gastronomia portuguesa, e as suas (quase) mil formas de ser cozinhado, vão estar no Jardim Oudinot para a 12.ª edição do Festival do Bacalhau, que este ano tem a Itália como país convidado. Ao saber culinário junta-se a receita dos últimos anos: de manhã à noite, há showcookings, degustações, concursos, oficinas, artesanato, jogos, circo, teatro de rua, desporto, performances no Navio-Museu Santo André e concertos (Expensive Soul, GNR, Raquel Tavares, Dino D’Santiago e Paião são alguns dos anfitriões).

Concertos no Palco Mar às 22h30.

Entrada livre

Foto PSML/Luis Duarte

SINTRA

Heróis na relva

De 2 a 31 de Agosto

Parque e Palácio de Monserrate

O terceiro ciclo de cinema Esplendor na Relva põe o foco n’Os Heróis, “figuras intemporais que percorrem o imaginário de múltiplas gerações”. Programado pelo cineasta João Mário Grilo e promovido pela Parques de Sintra, leva aos jardins do Palácio de Monserrate alguns dos títulos que marcaram a sétima arte no século passado. Depois da abertura com o clássico Casablanca, de Michael Curtiz, são exibidos Annie Hall, de Woody Allen, e Justin e a Espada da Coragem, de Manuel Sicilia, no primeiro fim-de-semana. Seguem-se Taxi Driver, de Martin Scorsese; A Paixão dos Fortes, de John Ford, e Tarzan, de Kevin Lima e Chris Buck (dias 9, 10 e 11). Até 31 de Agosto, há encontro marcado com mais nove filmes no anfiteatro natural e, ao sábado à meia-noite, Sessões Mistério dentro do palácio.

Horário: sexta, sábado e domingo, às 21h30. Matinés infantis: domingo, às 16h.

Bilhetes a 10€ (5€ dos 6 aos 17 anos). Matinés com entrada livre, incluída no bilhete de visita ao parque.

Programa completo aqui.

Foto

EXTRA: Cinema

Velocidade Furiosa: Hobbs e Shaw

Luke Hobbs (Dwayne “The Rock” Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham), juntam-se para o primeiro spin-off de um dos mais populares franchises da actualidade, que dura desde 2011. Um filme de acção e aventura, com assinatura de David Leitch. Nos cinemas a partir de 1 de Agosto. Mais em Cinecartaz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais ideias para sair? Por aqui Guia do Lazer: espectáculos, festas, feiras, artes e mais