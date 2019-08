Votação para o FMI reduzida a três candidatos

Depois de Centeno, na quinta-feira ao fim do dia, também a ministra espanhola das Finanças, Nadia Calviño, decidiu esta sexta-feira de manhã retirar o seu nome dos boletins de voto para a escolha do candidato europeu a substituir Christine Lagarde na liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os dois candidatos do Sul da Europa parecem assim mais longe de poderem vir a ser os escolhidos.

Depois da realização de uma primeira ronda de votação entre as capitais europeias, que não permitiu que nenhum dos quatro nomes colocados a votos atingissem uma maioria qualificada (mais de 55% dos Estados membros, representando mais de 65% da população da União Europeia), o Ministério das Finanças de Espanha anunciou que Nadia Calviño se retirava da próxima fase do processo de escolha numa tentativa de contribuir para a obtenção de um consenso.

O ministro das Finanças português tinha feito o mesmo no dia anterior, deixando no entanto a porta aberta a uma eventual retoma da candidatura, caso não fosse possível através do sistema de votação chegar a uma escolha consensual.

Com os dois candidatos ibéricos de fora, seguir-se-ão agora novas votações, com três nomes na corrida: o ex-presidente do Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem (que à partida contava com o apoio da Alemanha e dos países do Eurogrupo, mas a oposição dos países a Sul), o ex-comissário europeu, Olli Rehn (apoiado essencialmente pelos países nórdicos e bálticos) e a vice-presidente do banco Mundial e ex-comissária europeia Kristalina Georgieva (apoiada pela França e alguns países de Leste).

A ideia é a de que, tal como aconteceu com Calviño, à medida que são feitas as votações, os candidatos menos votados se retirem, para facilitar a chegada de outro candidato à maioria qualificada.

A escolha do candidato europeu não significa que este venha a ser com toda a certeza o futuro líder do FMI. Apesar de existir um entendimento entre EUA e UE relativamente à manutenção de uma liderança europeia, outros países irão apresentar candidatos, que terão de ser votados a nível mundial.