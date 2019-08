Rent-a-car pede excepção no abastecimento em caso de greve

O sector de aluguer de viaturas pediu ao Governo que fique isento de restrições no abastecimento e possa encher os depósitos dos carros antes de estes serem entregues aos clientes. O pedido foi apresentado às secretarias de Estado do Ambiente e do Turismo, depois de os sindicatos independentes de motoristas de matérias perigosas terem convocado uma greve por tempo indeterminado, a partir de 12 de Agosto. Até agora, o Governo não deu resposta.

