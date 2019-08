Governo tem de decretar serviços mínimos até à próxima sexta-feira

Se entretanto não for desconvocada a paralisação anunciada para o próximo dia 12 de Agosto, por tempo indeterminado, o Governo tem até à próxima sexta-feira (48 horas antes do arranque da greve) para determinar os serviços mínimos que terão de ser prestados durante o período de greve. Será através de um despacho assinado em conjunto pelo responsável pela área laboral (ministro do Trabalho) e pelo governante que tutela o sector de actividade em causa (ministro da Habitação e Infraestruturas), que depois terão de notificar as partes antes do início da greve.

