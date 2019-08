Sá Pinto expulso de avião em Faro

Ricardo Sá Pinto foi expulso de um voo, esta sexta-feira, no aeroporto de Faro. A informação foi confirmada ao PÚBLICO por fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro. De acordo com a mesma fonte, a intervenção das autoridades foi solicitada pelo comandante da aeronave, com Sá Pinto a sair sem oferecer qualquer resistência. Não foi possível apurar, porém, as razões que levaram à expulsão do técnico do avião. De acordo com a notícia avançada pela RTP, o treinador do Sp. Braga envolveu-se numa altercação com uma assistente de bordo da Ryanair.

Sá Pinto foi expulso de um avião depois de se envolver numa altercação com uma assistente de bordo, segundo a @rtppt pic.twitter.com/4f08ABcZAJ — B24 (@B24PT) August 2, 2019

Num vídeo gravado no interior da aeronave que viajaria de Faro para o Porto, e que está a ser partilhado através das redes sociais, é visível a presença de três agentes da polícia. Sá Pinto, visivelmente incomodado, dirige-se aos passageiros, que aplaudem a expulsão do técnico “arsenalista”.

Outro vídeo mostra Ricardo Sá Pinto já fora do avião, a conversar com os agentes da autoridade. O PÚBLICO tentou contactar o Sp. Braga, mas não obteve resposta até ao momento de publicação desta notícia. O clube minhoto reagiu, entretanto, ao incidente. Num comunicado citado pelo Diário do Minho, os “arsenalistas” criticam a postura “arrogante” do chefe de cabine da aeronave, garantindo que o treinador irá agir judicialmente.

“Aquando da reserva do bilhete, procedeu à marcação do seu lugar na primeira fila do avião e pagou o respectivo valor pelo lugar especial. Tal reserva de lugar acontece pela impossibilidade de manter o joelho dobrado durante o tempo de voo decorrente das graves lesões sofridas nos joelhos enquanto jogador de futebol. Tendo a perna esticada por força da sua limitação física foi-lhe ordenado pela assistente de bordo que dobrasse as suas pernas, tendo sido por ele explicado a impossibilidade de o fazer, razão pela qual adquiriu aquele lugar”, lê-se no comunicado, que indica ainda que, numa primeira ocasião, o chefe de cabina já tinha pedido a Ricardo Sá Pinto que este desligasse o telemóvel e os auriculares, instruções que o técnico "acatou de imediato”.