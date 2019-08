Antes que Freddy Adu deixe de jogar

O podcast Planisférico deixa de existir. A banda separou-se e a equipa desintegrou-se. Andámos 42 episódios à espera que o nosso globetrotter preferido anunciasse o final de carreira, mas afinal, diz ele, ainda tem muito para dar – só tem 30 anos - e garante que anda a treinar com afinco, sobretudo os pontapés de bicicleta.

Não nos queríamos ir embora sem falar de Julio Iglesias e de outros guarda-redes cantores, do professor avançado, do filho do ditador que era capitão da sua selecção ao mesmo tempo que era presidente da federação de futebol do seu país, mas que jogou 25 brilhantes minutos em quatro épocas no futebol italiano, e do avançado que encontrou uma segunda vida a vender preservativos.

Acabamos assim. Foram dois anos e pouco a contar histórias de futebol. E felizmente que o futebol é sempre muito mais que futebol. Voltamos quando a selecção de Gibraltar for campeã mundial. É uma promessa.

