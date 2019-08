Gabriel Lopes obtém mínimos para Europeus nos 400m estilos

O nadador Gabriel Lopes (Louzan) conseguiu nesta sexta-feira mínimos nos 400 metros estilos para os Europeus de piscina longa de Budapeste, em 2020, nos Nacionais absolutos que decorrem no Funchal.

A marca de 4m22,52s fez com que Gabriel Lopes repetisse a proeza já alcançada nos 200 estilos, na final dos 400 estilos, em que ficou em terceiro lugar, atrás de João Vital, do Sporting, que revalidou o título de campeão nacional (4m18,98s), e de José Lopes, do Sporting de Braga (4m20,67s), dupla que já tinha mínimos.

Os Europeus de piscina longa realizam-se na capital da Hungria entre 11 de 17 de Maio de 2020.