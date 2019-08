Jogos com História: Benfica e Sporting num troféu que (ainda) não contava

A 10 de Junho de 1944, o Estádio Nacional, no Jamor, foi oficialmente inaugurado com pompa, circunstância, fervor patriótico e um jogo entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal da temporada anterior. Um Sporting-Benfica na disputa da Taça Império, a efémera competição que deu o mote para criação da Supertaça, décadas mais tarde. E se a presença neste duelo de campeões das duas equipas que dominavam o futebol português na altura não surpreende, já o mesmo não se pode dizer do reduzido número de vezes que os dois rivais lisboetas se encontraram a partir daí para frente nesta espécie de tira-teimas: apenas mais três. A primeira das quais em 1980.

Continuar a ler