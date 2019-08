Quem sabe mais sobre calorias, os homens ou as mulheres?

Com a sua idade e a actividade física que pratica, quantas calorias deveria consumir diariamente? Há mais mulheres a saber responder a esta questão do que homens. Destes, 37% é incapaz de responder correctamente, ao passo que a ignorância feminina se fica pelos 17%, revela um estudo norte-americano publicado no Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

As taxas de obesidade americana estão em níveis historicamente altos, observam os investigadores nesse estudo. Estima-se que 40% dos adultos, ou mais de 93 milhões de pessoas em todo o país sejam obesos. Em Portugal, segundo dados da Direcção-Geral da Saúde, em 2018, 22% dos adultos e 12% das crianças sofrem de obesidade.

Embora a obesidade tenha muitas causas, consumir muitas calorias é uma parte do problema. Para o estudo norte-americano, os investigadores examinaram dados sobre a saúde e os hábitos alimentares de 6267 adultos, em 2007/2008 e 2009/2010.

No geral, 37% dos homens e 17% das mulheres foram incapazes de responder correctamente a perguntas sobre quantas calorias diárias precisariam para manter o seu peso actual, com base na sua idade, sexo e níveis de actividade, segundo o estudo. Para obter a resposta certa, as pessoas tinham de escolher numa lista de opções: 500-1000; 1001-1500; 1501-2000; 2001-2500; 2501-3000; ou mais de 3000.

“É possível, até mesmo provável, que alguns participantes tenham simplesmente adivinhado na faixa correcta”, considera Robin McKinnon, autor do estudo e consultor sénior para a política de nutrição do Centro de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA). Cotudo, a lacuna de género quanto ao conhecimento do número de calorias persistiu em todos os grupos raciais e étnicos, bem como nas diferentes idades, nível de educação e de rendimento.