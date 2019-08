Morreu jovem neta de Robert F. Kennedy, alegada vítima de overdose

Morreu Saiorse Kennedy Hill, uma neta de 22 anos do falecido procurador-geral dos EUA, Robert F. Kennedy, irmão do antigo Presidente John F. Kennedy, na quinta-feira após uma aparente overdose, avança o New York Times. A jovem estava em casa da sua avó, Ethel Kennedy, 91 anos, quando uma equipa de emergência médica foi chamada, durante a tarde, e foi levada para o Hospital Cape Cod em Hyannis.

Segundo o jornal, a morte foi declarada no hospital. A Reuters não conseguiu confirmar, mas o New York Times, o Boston Globe e outros meios de comunicação citaram um comunicado divulgado pela família Kennedy confirmando o óbito da jovem, a mais recente de uma longa série de tragédias que continuam a afectar uma das principais dinastias políticas dos Estados Unidos. Há quem se refira a estas tragédias como “a maldição dos Kennedy”.

“Os nossos corações estão despedaçados pela perda da nossa amada Saoirse”, está escrito no comunicado da família. “A sua vida foi cheia de esperança, promessa e amor.” A declaração cita ainda a sua avó dizendo: “O mundo está um pouco menos bonito hoje.”

O New York Times e o Globe também citam uma declaração, divulgada no início do dia pelo Gabinete do Procurador Distrital de Cape e Islands confirmando uma morte no recinto do Hyannis Port – um complexo que integra várias casas dos diferentes membros da família e onde esta costuma passar o Verão –, mas não revelando a identidade da vítima. Esse texto avança ainda que as autoridades de Barnstable foram chamadas à residência, acrescentando que foi aberta uma investigação.

O Times cita duas fontes não identificadas, descritas como próximas da família, dizendo que a jovem aparentemente sofreu uma overdose. Segundo o mesmo jornal, Saiorse Kennedy Hill era aluna do Boston College, onde estudava comunicação e era vice-presidente do Student Democrats. Os temas que a preocupavam estavam ligados com a igualdade de género. Enquanto aluna do secundário escreveu sobre a luta contra a doença mental. Era filha única de Paul Michael Hill e Courtney Kennedy Hill, a quinta dos 11 filhos de Ethel e Robert Kennedy.

Ethel Kennedy sofreu uma série de tragédias que atingiram a sua família, incluindo o assassinato do seu marido, então senador por Nova Iorque, morto a tiro em Los Angeles logo após vencer a corrida primária da Califórnia pela indicação presidencial democrata, em 1968. Dois dos seus filhos sofreram mortes prematuras – David, de uma overdose de drogas em 1984, aos 28 anos; e Michael, em 1997, aos 39 anos.

John F. Kennedy, o irmão mais velho de Robert, foi assassinado cinco anos antes em Dallas; e o seu filho, John Jr., morreu com a mulher e a cunhada quando o avião que ele pilotava caiu no Atlântico, em Martha's Vineyard, não muito longe do Porto de Hyannis.

A morte de Saiorse chega, algumas semanas após o 50.º aniversário do escândalo em torno de um acidente fatal no qual o irmão mais novo de John e Bob, o então senador Edward Kennedy, saiu de uma ponte que ligava a pequena ilha de Chappaquiddick a Martha's Vineyard, que acabou com a morte de Mary Jo Kopechne, funcionária do seu staff. As circunstâncias obscuras desse acidente frustraram as ambições presidenciais de Edward Kennedy.