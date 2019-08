FCT atribui 1350 bolsas de doutoramento no concurso de 2019

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) atribuiu 1350 bolsas de doutoramento no concurso de 2019, que se saldou por uma taxa de aprovação de cerca de 40% face às 3333 candidaturas apresentadas, adiantou esta sexta-feira o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

Segundo uma nota do MCTES, os resultados representam a atribuição de mais 400 bolsas de doutoramento em comparação com o concurso anterior.

“As bolsas deste concurso juntam-se às cerca de 250 bolsas atribuídas nos programas de doutoramento financiados pela FCT ainda em curso, bem como as bolsas atribuídas noutros âmbitos, como nos das parcerias internacionais ou de programas específicos, esperando-se atingir cerca de 1900 bolsas de doutoramento a conceder até ao final de 2019”, refere o MCTES.

As bolsas foram atribuídas em todas as áreas científicas e decorre agora um período de contestação aos resultados: “Os candidatos têm acesso aos comentários que justificam a classificação atribuída à sua candidatura e dispõem de até dez dias úteis para, em sede de audiência prévia de interessados, apresentar eventuais argumentos junto do painel de avaliação.”

“Das bolsas agora atribuídas, 77% serão integralmente realizadas em Portugal, 18% serão mistas (parte em Portugal e parte no estrangeiro) e 5% serão realizadas integralmente no estrangeiro. Dos candidatos seleccionados, 89% têm nacionalidade portuguesa. No total foram atribuídas bolsas a candidatos de 32 países, incluindo Portugal, destacando-se entre os estrangeiros (11% do total) os de nacionalidade brasileira (62 bolsas), italiana (26 bolsas), iraniana (10 bolsas) e espanhola (8 bolsas). As mulheres representaram 59% dos candidatos seleccionados e os homens 41%”, adianta o comunicado.

No período de recepção de candidaturas, que decorreu entre 28 de Fevereiro e 29 de Março, foram submetidas 3397 candidaturas, das quais 3333 válidas e avaliadas por 330 avaliadores distribuídos por 36 painéis científicos. Das 1350 bolsas atribuídas, 1037 são para realizar em Portugal, 249 são mistas e 64 no estrangeiro.

“O próximo Concurso para a Atribuição de Bolsas de Doutoramento será aberto em 2020. Tal como nos últimos dois concursos, o período de candidatura irá decorrer durante o primeiro trimestre do ano, de forma a que os resultados estejam disponíveis antes do início do ano lectivo”, refere o MCTES.