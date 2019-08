Base espacial de Santa Maria tem três consórcios qualificados para segunda fase

O concurso para a construção, operação e exploração de uma base espacial na ilha de Santa Maria, nos Açores, tem três consórcios qualificados para a segunda fase, indicou esta sexta-feira o Governo Regional dos Açores.

Os consórcios foram seleccionados pelo júri do procedimento e agora têm “um prazo de 20 dias para entregarem as propostas de solução técnica, de acordo com a memória descritiva do procedimento”, diz o executivo açoriano, sem adiantar as nacionalidades dos concorrentes.

“O procedimento em causa é composto por três fases distintas, sendo que os consórcios agora notificados passam à próxima fase, em que serão avaliadas as soluções técnicas que apresentarem, com vista à participação na fase de diálogo com o júri”, prossegue nota enviada à imprensa pelo Governo Regional dos Açores.

O júri vai agora tentar identificar a melhor solução com vista à preparação das especificações que, na última fase, serão objecto do caderno de encargos ao qual os candidatos seleccionados responderão com uma proposta final.

Numa primeira fase, em 2018, o Programa Internacional do Atlântico para o Lançamento de Satélites recebeu 14 propostas de consórcios internacionais, que “manifestaram o interesse em colaborar com empresas portuguesas e centros de investigação e engenharia portugueses para conceber, instalar e operar um porto espacial na ilha de Santa Maria”, tendo sido seleccionados cinco consórcios.

Os candidatos seleccionados serão convidados a enviar uma proposta final para a solução acolhida pelo júri, composto pela presidente da Agência Espacial Portuguesa, Chiara Manfletti, pelo vice-presidente da agência e coordenador da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço, Luís Santos, pelo presidente do conselho de administração da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, Vítor Fraga, e por outras personalidades da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e do meio académico.

Inicialmente estava previsto que o contrato para a instalação e funcionamento do porto espacial de Santa Maria fosse assinado em Junho deste ano, para que os primeiros lançamentos de pequenos satélites ocorressem no Verão de 2021.

O Governo da República aprovou a 7 de Março a criação da agência espacial portuguesa Portugal Space, com sede na ilha de Santa Maria. Uma das missões das suas missões será promover “novas actividades e negócios” no sector espacial, em particular na observação da Terra com pequenos satélites, e “facilitar uma maior participação de Portugal nos programas europeus” da Agência Espacial Europeia (ESA) e da União Europeia.