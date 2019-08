“Queremos impulsionar o mercado para smartphones com ecrãs que se dobram”

Depois de um atraso de três meses, a Samsung prepara-se para lançar o seu primeiro topo de gama com um ecrã dobrável em Setembro. Em conversa com o PÚBLICO, Mark Holloway, gestor dos smartphones da marca para a Europa, descreve o novo telemóvel como “um produto de luxo” num mercado saturado e justifica o atraso com o facto de a Samsung não estar “completamente satisfeita com a versão original”.

Em Abril, os primeiros aparelhos Galaxy Fold, que se desdobram para revelar um segundo ecrã voltaram à fábrica depois de jornalistas e bloggers de tecnologia publicarem imagens e vídeos de aparelhos com ecrãs que partiam, se riscavam ou se deformavam. A venda ao público – por 1980 dólares (perto de 1800 euros) – foi adiada para “mais testes rigorosos” e para “reforçar a protecção do ecrã”. Análises da Samsung mostraram que algumas áreas expostas da dobradiça permitiam que pequenas substâncias entrassem nos dispositivos e afectassem os ecrãs. “Queríamos garantir que independentemente da forma como utilizassem o dispositivo, este funcionaria”, assegurou Holloway ao PÚBLICO, numa entrevista em Amesterdão, a dias do próximo evento da marca, onde serão apresentados novos smartphones e outros aparelhos.

O mercado dos smartphones começa a estar saturado, com menos unidades vendidas a cada ano. Por cerca de dois mil dólares, o Galaxy Fold é a solução? A quem se destina?

Com o Fold, estamos a olhar para o mercado de luxo moderno – para aquelas pessoas que procuram um dispositivo que as destaque de entre uma multidão. E, por isso, o Galaxy Fold também é direccionado para os vanguardistas, os early adopters…

Então o objectivo é o Galaxy Fold ser um produto de luxo, enquanto as restantes gamas de smartphones se destinam a um grupo mais amplo de consumidores?

É uma mistura. É um produto de luxo, topo de gama, sim, mas também é um aparelho para as pessoas que precisam de versatilidade. Um aparelho com um ecrã dobrável dá a possibilidade de interagir com dois ecrãs. Não é só para se destacarem de pessoas com telemóveis com um ecrã normal, é para terem um telemóvel que podem usar de modo convencional ou abrir, quando estão a usar por um período de tempo prolongado.

A data de lançamento inicial do Galaxy Fold era Abril. O que correu mal?

Não estávamos completamente satisfeitos com a versão inicial. Desde então, fizemos testes rigorosos que levaram a algumas mudanças ao modelo original. Queremos impulsionar o mercado para smartphones com ecrãs que se dobram. Temos de garantir que a inovação serve para algo, e temos de estar atentos ao feedback dos consumidores para garantir que criamos produtos que as pessoas vão querer utilizar e que vão responder a uma determinada necessidade.

Então o motivo do atraso foi a Samsung não esperar que as pessoas o utilizassem de certa forma?

Não necessariamente. Apenas revimos a forma como as pessoas os iam utilizar, e voltámos a fazer testes mais rigorosos.

Foi possível reutilizar os aparelhos originalmente produzidos?

Fizemos pequenos ajustes, o que obrigou algumas componentes a terem de ser trocadas. Mas utilizámos o máximo que podíamos dos modelos originais.

Quando chega à Europa? Vai chegar a Portugal?

Ainda não estamos a revelar quais os mercados em que o Galaxy Fold vai estar disponível. Será feito no devido tempo.

Foto A Samsung apresentou o primeiro smartphone com uma versão 5G em Fevereiro deste ano Stephen Nellis/Reuters

E quanto ao 5G? Vão existir mais aparelhos 5G da Samsung no futuro? [Em Fevereiro, o Galaxy S10 foi o primeiro telemóvel Samsung a vir com uma versão 5G]

Estamos a trabalhar de perto com os operadores para garantir que trazemos o 5G a diferentes tipos de público, com diferentes tipos de produtos. Esperamos que o 5G possa responder a necessidades de alguns consumidores, particularmente para os gamers. A rapidez do 5G tem muitos benefícios para quem joga videojogos online. Eu sou um grande fã de videojogos e por isso estou entusiasmado com isto. Mas vamos continuar a ter outros modelos.

A controvérsia em torno do 5G e da Huawei, sobre os riscos de espionagem da China, tem tido impacto nas vendas da Samsung? [A Huawei anunciou esta semana que as suas vendas de telemóveis cresceram 24% no segundo trimestre; a Samsung não revela números de vendas, mas estimativas da IDC dão conta de uma subida de 6% no segundo trimestre, após perdas no primeiro.]

Temos sido o número um no mercado por vários anos, com algumas flutuações no número de vendas. Por isso, independentemente da controvérsia com a Huawei, tem sido business as usual.

