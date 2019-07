Histórias de Portugal: PortuGalês

Neste episódio do podcast Histórias de Portugal, um emigrante português no País de Gales relata na primeira pessoa um pedaço do dia-a-dia, desde o “Dawn Chorus” até à História que busca… debaixo do chão.

André Figueiredo tem 43 anos. Há 13 que vive em Wrexham, no País de Gales. Em 2006, com a mulher Paula, tomou a decisão de deixar São João da Madeira e tentar começar uma vida nova noutro país. Manteve a área de trabalho – a condução de veículos pesados – mas tudo o resto mudou. A língua, a cultura, o tempo... até a família, que já no Reino Unido cresceu com o nascimento de Lucas.

André aceitou relatar um pouco da vida, do dia-a-dia, num episódio em que é simultaneamente protagonista e repórter. Foi ele quem escolheu os lugares para “mostrar”. Começou por falar de Wrexham, uma cidade no norte do País de Gales, muito perto da fronteira com Inglaterra, e de como se levanta cedo para ir trabalhar, a distribuir rações agrícolas a várias quintas, tanto na região como mais longe.

O núcleo familiar em Wrexham começou por ser só ele e a mulher. Em 2009, nasceu Lucas, que tem dupla nacionalidade. É em família que o André prefere passar o tempo livre. Evita o isolamento das comunidades de imigrantes em relação ao país de acolhimento e opta por passear pelo Reino Unido para conhecer o máximo possível do país, da cultura, da comida. Sai regularmente com a mulher e o filho e gosta particularmente de Chester, uma cidade de origem romana, já em território Inglês.

Outro passatempo que André tem quando está de folga é a detecção de metais, uma actividade que diz ser óptima para libertar o stress, para estar em contacto com a natureza e para saber como há pedaços de História que ficam perdidos debaixo do chão que pisamos até alguém como André os encontrar — e partilhar vídeos com os resultados das buscas num canal online.

A ideia para este episódio – num formato diferente do que é habitual – teve origem numa carta que André enviou para a morada postal do Histórias de Portugal. A correspondência começou e, a partir daí, surgiu a oportunidade de o próprio André – apenas com o smartphone – registar e enviar sons do dia-a-dia que ilustram um pouco a vida de um português no País de Gales.

E o leitor, há quanto tempo não escreve uma carta?

O podcast Histórias de Portugal deixa-lhe o desafio: escreva uma carta ao jornalista Marco António sobre o assunto que quiser e envie para:

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Marco António

“Histórias de Portugal”

Apartado 85 – EC Porto Salvo

2741-901 Porto Salvo

Portugal

Se conhece uma boa história que praticamente toda a gente desconhece, entre em contacto com a equipa do podcast Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas. Porque toda a gente tem uma história para contar.

Subscreva o podcast Histórias de Portugal no iTunes, Soundcloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.