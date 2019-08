OMS recomenda uso de medicamento para o VIH em mulheres grávidas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os medicamentos com dolutegravir sejam usados como primeira e segunda linha no tratamento do VIH, mesmo em mulheres grávidas ou que pensem em engravidar. A indicação é feita um ano depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter recomendado que estes fármacos não fossem prescritos a grávidas na sequência de dados preliminares de um estudo que apontava para possíveis malformações nos bebés.

