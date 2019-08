“Estão-me sempre a dizer para não falar de racismo”

Aos 26 anos, Carlos Pereira apresenta-se como o único comediante negro em Portugal — com a sua visibilidade, e a fazer piadas com isso mesmo, não se conhecem outros. Tem uma rubrica na rádio RDP África diária há dois anos, e acaba de lançar um podcast, Link na Bio, um projecto que está em maturação. Esteve mais do que uma vez no Levanta-te e Ri, o programa de stand-up da SIC gravado ao vivo por onde passam os que querem fazer humor, criou Um Africano de Robustez Razoável — uma série documental de seis episódios no YouTube, apresentada como “sendo sobre o único comediante preto em Portugal”, e está neste momento a escrever duas séries, uma delas sobre um influencer que só diz as verdades e outra que não pode contar porque se o fizer revela o punch do final. Sabe que as suas piadas geram desconforto. “Mas quero distanciar-me do activismo porque depois fica-se refém. É um cubículo perigoso para uma pessoa entrar: eu só quero fazer humor, não quero ser herói de ninguém. Quero fazer rir.”

