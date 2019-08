Análise de Ana Sá Lopes, Leonete Botelho, Liliana Valente e Nuno Ribeiro sobre as polémicas com a Protecção Civil, o conselho nacional do PSD e a greve dos motoristas de materiais perigosos.

