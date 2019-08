Metro atrasado? Há arquitectura do Douro para ver na estação do Chiado

É como se o Douro contornasse linhas geográficas e descesse o país, desaguando na capital — pelo menos durante todo o mês de Agosto. A partir desta quinta-feira, 1 de Agosto, o átrio da estação de metro Baixa-Chiado, em Lisboa, será palco para a exposição Prémio Arquitectura do Douro, ao abrigo do concurso bienal com o mesmo nome, lançado em 2006.

A mostra, promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), consiste em “cinco painéis de cada um dos vencedores das últimas edições”, numa “alusão aos dez anos” do Prémio Arquitectura do Douro, avança ao P3 Joel Pais, da CCDR-N. Na chegada ou na partida (e até nos atrasos), é preciso tempo para apreciar as fotografias expostas das obras premiadas. E viajar pela região duriense por linhas arquitectónicas. Esse caminho faz-se entre Vila Nova de Foz Côa, com o Centro de Alto Rendimento do Pocinho (vencedor da última edição), o Museu do Côa e a Adega da Quinta da Touriga, Sabrosa, à conta do Armazém da Quinta do Portal, e Vila Real, à sombra do Museu da Vila Velha.

Para além de fotografias, a exposição conta com “ilustrações e informação sobre cada uma das obras”, adianta a mesma fonte. O foco também passa pelos arquitectos, mas o público-alvo é vasto: “Tentou-se que os textos sejam muito simples e de fácil compreensão, em português e inglês.” Assim, na escolha do local para a mostra também pesou o facto “de, em Agosto, passarem muitos turistas pela estação da Baixa-Chiado”.

Na edição deste ano do Prémio Arquitectura do Douro, que não tem valor monetário, o prazo para a submissão de candidaturas termina a 30 de Setembro. Até lá, podem concorrer projectos que apresentem “boas práticas do exercício da arquitectura realizadas na região após a inscrição do Alto Douro Vinhateiro da Lista do Património Mundial da UNESCO”, que aconteceu em 2001. Em Setembro, a exposição fixa-se na Sede da Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Norte, no Porto. No dia 6 do mesmo mês, o Espaço Mira inaugura uma exposição de fotografia dos vencedores e menções honrosas dos anos anteriores, com curadoria do Mira Fórum. Algumas imagens estarão expostas na estação de metro da Trindade.

Apoiado por Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.