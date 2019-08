Mobilidade 2030 e o Mundo VUCA

A década à frente exige mudança de mentalidade drástica na forma com que as pessoas vão equacionar suas necessidades

Preparamo-nos para em breve dar início a uma nova década. A terceira fatia do século 21 terá enormes transformações; desafios que poderão ser encarados de forma menos dramática e desconfortável, desde que nos preparemos com espírito positivo através, sobretudo, de mudança de mentalidade.

Grandes empresas já começam a preparar-se através de exercícios de planeamento que buscam criar um norte inovador para orientar suas ações estratégicas de negócios. Essas são iniciativas genericamente nomeadas Visão 2030 no jargão corporativo. Nesse contexto de articular uma nova direção estratégica uma das premissas básicas que tem estado a ganhar força é admitir que não estamos a viver meramente uma sucessão de crises que nos tiram da normalidade.

Mais e mais líderes corporativos afirmam que vivemos um “novo normal”; uma condição global que pode ser designada de forma sintética como “Mundo VUCA”, acrônimo em inglês com as iniciais de Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade. A vantagem ao admitir um incontornável “novo normal VUCA” é que nos libertamos de impulsos reativos e saudosismo que nos prendem ao círculo vicioso de frustração e impotência, que busca sempre voltar a um passado que era considerado o mundo ideal.

O início do século 20 experimentou da mesma forma que vivemos atualmente uma pressão de transformações exponenciais causadas pela inovação tecnológica. Em primeiro lugar apontamos a eletrificação como um fenómeno tecnológico que impactou de forma permanente a existência humana neste planeta. Além disso, depois da eletrificação, o século 20 foi por excelência o tempo do automóvel, uma forma prevalente de mobilidade que fez com que um planeta habitado por 8 mil milhões de pessoas tenha algo próximo a 2 mil milhões de veículos.

A mobilidade acoplada a este meio de transporte, entretanto e diferentemente da eletricidade, deverá ser fundamentalmente transformada na próxima década em virtude de uma insustentabilidade multidimensional.

Por um lado, temos a questão da crise climática que está ligada fundamentalmente à dependência de combustíveis fósseis, por outro lado temos a questão da contra produtividade representada pelo congestionamento urbano em cidades que já consagram quase metade de sua área útil de forma predominante ao uso e posse do automóvel.

Opções enquanto inovações tecnológicas abundam para que resolvamos os impasses da mobilidade, ou da virtual imobilidade para a qual nos dirigimos, se quiserem. Trata-se duma lista infindável, desde nova matriz de combustíveis renováveis à transformação digital da mobilidade, que combina transportes públicos inteligentes, plataformas de oferta mais eficiente, como Uber, etc.

Igualmente é importante ressaltar que finalmente gestores e formuladores de políticas públicas vão se dando conta de que adaptar a cidade ao automóvel, como era o senso comum após a II Grande Guerra, não faz mais sentido. A cidade mais e mais deverá ser percebida como o espaço humano de vida, onde quem tem prioridade no deslocamento são as pessoas e não os veículos automotores individuais. Como dizem alguns economistas sintonizados com essa nova perspetiva chegou o tempo de que as externalidades – aquilo que os economistas dizem que não está precificado – do uso e posse do automóvel sejam devidamente cobradas.

Nesta nova década o problema maior não será a falta de opções, mas serão as ideias e conceções antiquadas que resistem enquanto mentalidade às quais estamos aferrados. O grande desafio será a capacidade de encarar uma realidade complexa que exige abdicar de estilos de vida que se tornaram obsoletos e mentalidade reativa que se agarra com raízes profundas pelos cantos da nossa mente com um saudosismo idealista.

As grandes regiões metropolitanas de Portugal evidenciam sinais eloquentes de que estamos prontos para mudar a nossa perspetiva de mobilidade. Nessa nova equação de mobilidade que se forma podemos apontar como parte das soluções o telemóvel, com suas aplicações de plataformas de transporte como a Uber. Podemos apontar também novos meios de transporte de uso compartilhado, como bicicletas elétricas e trotinetes. Não devemos esquecer o protagonismo preponderante para as políticas de transporte público, por tantas décadas negligenciada pelos gestores públicos que acostumaram alocar investimentos volumosos na infra-estrutura destinada ao uso de automóveis, e que já evidenciam um sinal inequívoco de ressurreição a caminho. E nesse particular é saudável apontar que na região metropolitana de Lisboa mais de 160 mil novos usuários aderiram ao título de transporte Navegante Urbano no primeiro mês que se seguiu à implantação de novas regras que tornaram indiscutivelmente mais vantajoso e conveniente trocar o carro pela rede integrada de metro, autocarros, barcos e elétricos.

Na travessia em direção à quarta década ninguém se pode colocar com a pretensão de oráculo. O Mundo VUCA coloca em xeque a ideia de que profetas e salvadores da pátria possam pontificar e apontar soluções miraculosas. O tempo é agora, sobretudo, de mudança de mentalidade e de aperfeiçoamento de nossa capacidade coletiva de comunicação e negociação. Daí virão soluções possíveis, capazes de equacionar o enfrentamento dos desafios globais, regionais e locais, a deixar de lado visões simplistas, utópicas e fundamentalistas.

E é nessa perspetiva que deve avançar o debate sobre uma nova visão de mobilidade 2030, ambientalmente sustentável, com melhor qualidade de vida para todos e com custos partilhados de forma socialmente justa.

