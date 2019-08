Rui Rio e o PSD

A comunicação social tem vindo a divulgar inúmeras notícias sobre Rui Rio e o PSD. Há grande descontentamento por causa dos candidatos propostos por Rui Rio. É um assunto que a nível do PSD não é novo, com mais ou menos notícias, desde sempre houve descontentamentos na formação das listas dos candidatos do PSD às legislativas. O problema do PSD, hoje, não é o Rui Rio, é o Passos Coelho, que em resultado das consequências negativas da sua governação, por culpa ou não de Sócrates, descredibilizou o PSD. Quando o PSD apresenta propostas de governo, quaisquer que elas sejam, qualquer um dirá “também o Passos Coelho prometeu muita coisa e fez o contrário”. O verdadeiro dilema do PSD é este ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

"Sou assim mesmo"

“Sou assim mesmo” foi a declaração do presidente, Jair Bolsonaro, no jornal O Globo sobre seus comentários irresponsáveis que trazem tensão e preocupação para milhões de brasileiros. Bolsonaro é um ex-militar que carrega em suas costas a responsabilidade de crimes e torturas contra pessoas que pensavam diferente na ditadura de 1964. Torturavam e assassinavam com a consciência tranquila de dever cumprido e depois zombavam dando desculpas por seus sumiços e mortes. Tudo fora da lei. Na América do Sul países julgaram e puniram esses crimes. No Brasil mais uma vez a elite originária da escravidão perdoou impondo uma amnistia. O resultado é sinistro, inclusive com a eleição para presidente de um defensor desse período cruel. O que o povo trabalhador pode esperar de um presidente concebido ideologicamente nesses porões do terror? Sua frase retrata bem essa etapa histórica da nova barbárie: “Sou assim mesmo”.

Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro

“Horários comerciais” nas USF

Cansamo-nos de ouvir dizer que as urgências hospitalares rebentam pelas costuras pela grande afluência de doentes, embora muitos desses doentes não tenham um quadro clinico de urgência! Os centros de saúde também apelidados de USF (Unidades de Saúde Familiar) deviam ser um “manto protector” para as urgências hospitalares. Porém estes centros seguem o “horário comercial”, ou seja encerram ao sábado e domingo e durante a semana às 19 e 20H00. Exceptua-se um na zona Oriental e outro na zona Ocidental que estão abertos entre as 20 e as 24H00. Claramente em serviço semi-urgente! E os doentes onde vão depois desse horário? Têm mesmo que ir às urgências hospitalares!

Porque não planeiam um programa para a abertura total dos centros de saúde depois das horas de expediente? Só desta forma se soluciona, em grande parte, o fluxo dos doentes nas urgências e certamente que haverá para os utentes um melhor serviço com menos demoras e menos desgastante. Senhora ministra da Saúde, tome medidas para evitar que os doentes fiquem menos doentes!

Renato Oliveira, Porto