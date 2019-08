Onda gigante fere 44 pessoas em piscina artificial chinesa

Os banhistas do Shuiyun Water Park, uma piscina de ondas em Longjing, na China, não ganharam para o susto quando uma onda gigante se formou e arrastou várias pessoas no interior e exterior da piscina.

A onda com três metros de altura gerou-se devido a uma falha técnica no sistema eléctrico do parque aquático e provocou 44 feridos. Algumas vítimas sofreram fracturas de ossos e escoriações.

“Segundo as primeiras investigações, o incidente foi causado por um corte de energia que danificou os aparelhos electrónicos na sala de controlo da piscina, o que fez com quem as ondas se tornassem demasiado grandes e que ferissem as pessoas”, escreveram as autoridades da cidade de Longjing, citadas pelo jornal espanhol El País.