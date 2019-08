Coreia do Norte volta a disparar mísseis

Pela segunda vez esta semana, a Coreia do Norte lançou dois mísseis de curto alcance a partir da costa leste do país. Os projécteis caíram no Mar do Japão. Já na quarta-feira, e numa aparente reacção a exercícios militares conjuntos de norte-americanos e sul-coreanos na região, Pyongyang tinha disparado dois mísseis da cidade costeira de Wonsan.

A notícia dos mais recentes disparos foi avançada num comunicado do Estado-Maior das Forças Armadas sul-coreanas. “Os repetitivos lançamentos de mísseis não são abonatórios para um esforço de alívio de tensões na península coreana e pedimos [à Coreia do Norte] que pare com este tipo de acções”, lê-se no documento citado pelo The Guardian.

É a segunda acção do género desde que Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e Donald Trump, Presidente norte-americano, reataram negociações sobre o programa nuclear de Pyongyang.

Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, garantiu que o mais recente lançamento norte-coreano não representou qualquer ameaça imediata à segurança das ilhas nipónicas, adiantando que Tóquio mantém-se em contacto com os parceiros regionais para manter a paz na península.

Foto Donald Trump pisou solo norte-coreano KEVIN LAMARQUE / REUTERS

O Pentágono e a Casa Branca não emitiram qualquer comentário sobre o novo ensaio militar.