Litoral alentejano já tem descontos nos passes rodoviários

Os passes dos transportes públicos rodoviários no litoral alentejano têm, desde esta quinta-feira, um valor máximo de 40 euros por mês, o que se traduz em “poupanças significativas para as famílias”, segundo a comunidade intermunicipal.

“Foi tomada a decisão de que o preço máximo a pagar por uma assinatura mensal seja de 40 euros para todos os passes com um preço superior a este, incluindo os Passes de Estudante, 4_18 e Sub23”, indicou à agência Lusa a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), que integra os concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines (Setúbal) e Odemira, no distrito de Beja.

A medida beneficia, segundo a CIMAL, os utentes que utilizam habitualmente os transportes da Rodoviária do Alentejo, “comportando poupanças significativas para as famílias” que realizem viagens com origem e destino nos cinco municípios do litoral alentejano.

“As pessoas podem agora pagar um preço máximo de 40 euros por mês”, havendo “uma redução média de 35 euros mensais”, referiu a comunidade intermunicipal.

A CIMAL recebe do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) uma dotação no valor de 191 mil euros, à qual se soma uma comparticipação dos municípios superior a quatro mil euros.

Lembrando que ocorreu uma primeira fase de registo, que permitiu o acesso aos novos tarifários, a CIMAL destacou hoje “a franca adesão” à medida, que “foi positivamente recebida” pelos utilizadores dos transportes públicos rodoviários que realizem viagens com origem e destino nos cinco concelhos do litoral alentejano.

De acordo com a comunidade intermunicipal, “foram contabilizados 138 registos válidos de utilizadores que pretendem obter o desconto desde já”.

“Tendo em conta que no ano anterior circulavam 148 utilizadores com passe no mês de Agosto, existe uma adesão inicial próxima do total”, referiu a CIMAL, que estima receber, nos próximos meses, “os registos da maioria dos utilizadores que usufruem da rede por motivos escolares ou profissionais, num universo total de mais de 2.000 passes”.

Os utilizadores da Rodoviária do Alentejo que pretendam aceder aos novos tarifários podem fazer o registo e preencher um formulário no portal da comunidade intermunicipal na Internet ou em alternativa nas instalações da CIMAL, em Grândola, até ao dia 15 de cada mês.

Segundo a CIMAL, estão “a decorrer diligências” para “viabilizar o desconto em assinaturas de linha para percursos” entre o litoral alentejano e a Área Metropolitana de Lisboa, bem como para as restantes comunidades intermunicipais.