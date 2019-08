Leito Cadaval: uma raridade nas colecções portuguesas

A Parques de Sintra-Monte da Lua, a empresa de capitais exclusivamente públicos que foi criada para gerir o património do Estado na Paisagem Cultural de Sintra, classificada pela UNESCO, comprou esta cama que pertenceu à Casa Cadaval, uma das principais da aristocracia portuguesa do Antigo Regime, em Dezembro de 2016, por 360 mil euros, estando agora em exposição no Palácio Nacional de Sintra.