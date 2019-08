Europa desunida escolhe candidato ao FMI por maioria qualificada

A escolha do candidato que a Europa irá apresentar à liderança do Fundo Monetário Internacional, habitualmente consensual, vai desta vez ser feita através de uma votação por maioria qualificada, em mais um sinal das divisões existentes neste momento na União Europeia (UE). A hesitação revelada pela Europa pode reforçar as aspirações de outras regiões do globo em quebrar o monopólio europeu no FMI, estando alguns países também a preparar os seus próprios candidatos.

Continuar a ler