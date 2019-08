Centeno desiste de candidatura ao FMI

O ministro português das Finanças, Mário Centeno, anunciou esta quinta-feira a retirada da sua candidatura à liderança do Fundo Monetário Internacional, através de uma publicação na rede social Twitter.

“Na busca por um candidato europeu para liderar o FMI, tal como noutras importantes decisões europeias, devemos procurar o consenso. Quero ajudar a encontrar um consenso, por isso não participarei nesta fase do processo (o voto de amanhã). Mantenho-me disponível para trabalhar para uma solução aceitável para todos”, escreveu Centeno.

A escolha do candidato que a Europa irá apresentar à liderança do Fundo Monetário Internacional, habitualmente consensual, vai desta vez ser feita através de uma votação por maioria qualificada, em mais um sinal das divisões existentes neste momento na União Europeia (UE). A hesitação revelada pela Europa pode reforçar as aspirações de outras regiões do globo em quebrar o monopólio europeu no FMI, estando alguns países também a preparar os seus próprios candidatos.

Depois de não conseguir encontrar um nome consensual entre as diversas capitais da UE, o governo francês – que foi chamado a coordenar o processo de escolha – optou por avançar já para uma votação, que irá ser esta sexta-feira de manhã. A votos irão quatro nomes que têm vindo a ser discutidos e onde deixa de estar incluído Mário Centeno. Restam assim o holandês Jeroen Dijsselbloem, o finlandês Olli Rehn, a espanhola Nadia Calviño e a búlgara Kristalina Georgieva. Existe a possibilidade de surgir ainda, até amanhã, um candidato apresentado pelo Reino Unido, que poderá ser, ou o actual governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, ou o ex-ministro das Finanças, George Osborne.