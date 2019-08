V. Guimarães goleia e segue em frente na Liga Europa

O V. Guimarães venceu esta quinta-feira o Jeunesse Esch, do Luxemburgo, por 4-0, no Estádio D. Afonso Henriques, e garantiu a qualificação para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, que discutirá com o FK Ventspils da Letónia a 8 e 15 de Agosto.

Um golo do defesa central burquinês Edmond Tapsoba, ainda dentro do primeiro quarto de hora de jogo, dissipou quaisquer dúvidas sobre a qualificação do V. Guimarães, frente ao modestíssimo Jeunesse Esch.

Ainda com a longa espera pelo golo de Joseph Amoah, no Luxemburgo (que surgiu já no período de compensação) bem presente, a formação minhota entrou decidida a evitar complicações, mesmo sem precisar de empenhar-se a fundo para superar um adversário sem argumentos convincentes para discutir a partida.

Ivo Vieira tinha advertido para a necessidade de produzir um jogo sério, o que os jogadores assimilaram e cumpriram à risca. Até porque o Jeunesse voltou a ser fiel aos seus princípios, apoiando a estratégia numa boa organização defensiva. No entanto, os luxemburgueses nada poderam fazer para contrariar o golpe de Tapsoba, que iludiu a marcação de Steinbach para marcar de cabeça, na sequência de um livre de Rafa Soares.

A partir daí, as diferenças entre as duas equipas acentuaram-se ainda mais, com Tapsoba e Rochinha a ameaçarem um par de vezes até ao intervalo. O Vitória acelerava quando se impunha e circulava a bola com a paciência que testara até ao limite no Luxemburgo. Isto porque, mesmo em desvantagem e a precisar de marcar dois golos, o Jeunesse não se atrevia no ataque.

Assim, o avolumar do resultado estava apenas dependente da eficácia dos homens da casa. Guedes esperou o momento certo e assinou o centésimo golo dos minhotos nas provas europeias, antes de Tapsoba, de penálti, e João Teixeira fecharem as contas, marcando encontro com o FK Ventspils.