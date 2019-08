V. Guimarães combate facilidades com Jeunesse

O Vitória de Guimarães tem tudo para resolver, na noite desta quinta-feira (20h SP-TV), no D. Afonso Henriques, a passagem à terceira pré-eliminatória da Liga Europa, objectivo que ficou muito perto de assegurar no último fôlego do jogo da primeira mão (0-1), frente ao Jeunesse Esch, no Luxemburgo.

Apesar das excelentes perspectivas que se abriram com o golo do ganês Joseph Amoah, aos 90+3’, o discurso do treinador vitoriano, Ivo Vieira, mantém as mesmas reservas, apelando ao empenho e à competitividade que, normalmente, garantem vitórias, como a que os adeptos vimaranenses esperam na estreia oficial do treinador madeirense no D. Afonso Henriques.

“É um mau prenúncio pensar que temos a vida facilitada. Muitas vezes, a teoria é vencida pela vontade e pelo querer. É preciso perceber que não encontraremos facilidades”, alertou Ivo Vieira, imperturbável perante a possibilidade de não poder contar com o homem que acabou por dar o impulso indispensável num jogo “amarrado” e que se transformou num exercício de desafio à eficácia.

Com ou sem o herói Joseph Amoah, os profissionais do V. Guimarães estão precavidos para mais 90 minutos de busca pelos espaços que o Jeunesse negou aos minhotos na primeira mão.

“Esperávamos um adversário em 5x3x2, mas tivemos de ajustar-nos a um 5x4x1. Estamos preparados para tudo”, admitiu Ivo Vieira, reconhecendo que pretende um V. Guimarães de ataque, independentemente dos riscos que isso comporta.

“Estaria preocupado se não tivéssemos conseguido cruzamentos e oportunidades de golo”, desdramatizou, aceitando que a produção da equipa está ao nível do que pode esperar-se nesta altura da temporada, o que deve ser suficiente para avançar na Europa.