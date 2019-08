Padel Nations Cup começa nesta quinta-feira em Vale do Lobo

Pelo segundo ano consecutivo, a Vale do Lobo Tennis Academy, no Algarve, vai receber a Padel Nations Cup, competição onde estarão em confronto duplas dos quatro países que têm dominado a modalidade a nível mundial: Portugal, Espanha, Argentina e Brasil. Nesta quinta-feira serão disputadas as meias-finais da competição e a defender as cores portuguesas estarão Miguel Oliveira e Vasco Pascoal, actuais campeões nacionais de padel.

Finalista há um ano em Vale do Lobo, a equipa de Portugal entrará nesta quinta-feira no court às 21h00 e Miguel Oliveira e Vasco Pascoal terão pela frente a dupla teoricamente mais forte do torneio. A defender as cores argentinas, estarão Carlos Daniel Gutiérrez, actual líder do ranking da Word Padel Tour (WPT) e Juan Tello, n.º 20 do circuito internacional.

Na outra meia-final, que tem início agendado para as 22h30, espera-se um confronto equilibrado entre Espanha e Brasil, sendo que os espanhóis têm a responsabilidade de defender o título conquistado em 2018.

Depois de no ano passado ter vencido na final Portugal com a dupla Juan Martín Diaz e Aday Santana, este ano a parelha espanhola que vai defender o título será formada pelo madrileno Alejandro Galán Romo, n.º 5 do WPT que há cerca de duas semanas conquistou o Valencia Open, e Ignacio González Gadea, actual 28.º do ranking e que chegou às meias finais no torneio valenciano do WPT.

Os rivais dos espanhóis serão os dois melhores jogadores brasileiros no ranking da WPT. Pablo Lima, que há um ano era o n.º 1 mundial, ocupa actualmente a 6.ª posição do WPT, terá ao seu lado outro atleta do Rio Grande do Sul: Lucas de Oliveira Campagnolo, nº 23 do ranking.

As duplas que forem derrotas nas meias-finais discutem nesta sexta-feira, a partir das 21h00, o jogo de apuramento do terceiro e quarto lugar, enquanto a final tem início marcado para as 22h30.