Légia Varsóvia, com Luís Rocha e André Martins, segue em frente

A 2.ª pré-eliminatória ainda está longe de estar completa, mas para já o saldo é positivo para os jogadores portugueses que estão a competir na Liga Europa. Para além do confronto entre V. Guimarães e Jeunesse Esch, que teve início às 20h00, nesta quinta-feira vão se disputar um pouco por toda a Europa mais 41 partidas e entre os portugueses que competem no estrangeiro, até ao momento há apenas uma baixa.

O primeiro jogador português a garantir nesta quinta-feira o apuramento para a 3.ª pré-eliminatória foi Miguel Vítor. O antigo jogador do Benfica foi titular no centro da defesa do Hapoel Be’er Sheva, que viajou até Almaty, no Cazaquistão, com uma vantagem de 2-0 alcançada em Israel. A equipa cazaque ainda esteve na frente do marcador, com um golo do sérvio Rade Dugalic, mas aos 63’ o defesa central voltou a estar em destaque, desta vez pela negativa ao marcar na própria baliza, oferecendo aos israelitas um empate (1-1) e o apuramento.

Na Finlândia, Luís Rocha e André Martins ainda sofreram, mas o Legia Varsóvia conseguiu afastar o KuPS. Após a vitória há uma semana na capital da Polónia, por 1-0, a formação polaca foi dominada em Kuopio, cidade a norte de Helsínquia, mas conseguiu segurar a eliminatória com um empate a zero.

Afastado de forma clara foi Nuno Reis. O defesa central foi titular pelo Levski Sofia na recepção ao AEK Larnaca, mas depois de perderem por 3-0 no Chipre, os búlgaros voltaram a ser derrotados, desta vez de forma ainda mais contundente: o AEK Larnaca goleou na capital búlgara, por 4-0.

Outra formação cipriota em acção foi o AEL Limassol, de André Teixeira, que foi afastado pelo Aris Salónica, que teve no banco de suplentes Hugo Sousa. Depois de um empate a zero na Grécia, um golo de Nicolas Diguiny logo aos 14’, na transformação de um penálti, garantiu ao Aris a vitória no Chipre e a qualificação.