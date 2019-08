Bruno de Carvalho e todos os arguidos serão julgados por terrorismo em Alcochete

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho vai ser julgado por ter sido o autor moral do ataque à academia do clube em Alcochete. O juiz de instrução criminal Carlos Delca decidiu imputar-lhe os 97 crimes de terrorismo, 40 de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro e um de detenção de arma proibida de que o acusou o Ministério Público.

A decisão foi anunciada esta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro​.

No banco dos réus sentar-se-ão com ele os outros 43 homens suspeitos de terem estado de alguma forma envolvidos nos acontecimentos de 15 de Maio de 2018, na Academia do Sporting, em Alcochete, no distrito de Setúbal. A equipa de futebol foi atacada por um grupo de adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários.

Os crimes imputados a Bruno de Carvalho são os mesmos que os que foram assacados ao líder da claque da Juventude Leonina Nuno Mendes, conhecido como “Mustafá”, e a Bruno Jacinto, que à data dos factos tinha as funções de oficial de ligação do Sporting aos adeptos. “Mustafá” está também acusado de um crime de tráfico de droga.

O ex-presidente do Sporting sempre negou o seu envolvimento nos acontecimentos de Alcochete, tendo afirmado em tribunal que os jogadores se recusaram a receber prémios antes dos jogos frente ao Benfica e ao e Marítimo, nas últimas jornadas da época 2017/2018. “Nunca tinha visto um funcionário a recusar um prémio”, observou.