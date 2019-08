Kevin Morby e Viagra Boys entre os primeiros nomes do Super Bock em Stock

Já se conhecem os primeiros quatro nomes para a próxima edição do festival Super Bock em Stock, que vai ocorrer nos dias 22 e 23 de Novembro: Kevin Morby, Viagra Boys, Ghostly Kisses e Nilüfer Yanya.

O texano Kevin Morby é uma presença frequente em territórios nacionais, tendo inclusive actuado já por duas vezes em Portugal este ano, a 7 de Julho na Zé dos Bois, em Lisboa, e um dia depois em Braga, no ciclo gnration@. Actualmente, anda na estrada a apresentar o seu mais recente disco, lançado a 26 de Abril, Oh My God, influenciado pela fase gospel de Bob Dylan.

Depois de terem sido uma das surpresas do Nos Primavera Sound 2019, os suecos Viagra Boys regressam a Portugal com o seu pujante punk com líricas adequadas ao contexto social actual, um pouco ao estilo de IDLES ou Shame, em que criticam o papel do homem na sociedade e a masculinidade tóxica.

A concluir estas primeiras confirmações, Ghostly Kisses é o projecto musical dream pop da cantautora canadiana Margaux Sauvé, que também vai actuar a 10 de Outubro no Hard Club, e Nilüfer Yanya (que também marcou presença nesta edição do Nos Primavera Sound) é uma artista londrina que lançou este ano o seu primeiro álbum, Miss Universe, uma mistura de indie rock, soul, jazz e trip-hop.

O Super Bock em Stock acontece em diversas salas de concertos em Lisboa e os bilhetes já estão disponíveis para venda, podendo ser adquiridos por 40€.