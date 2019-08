Guimarães acolhe um reforçado L’Agosto com os britânicos Toy em destaque

Os jardins do Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, vão acolher a terceira edição do festival L’Agosto, que começa hoje, 1 de Agosto, e termina no sábado, dia 3, acolhendo nove concertos, de bandas nacionais e internacionais, ao longo dos três dias.

De regresso aos jardins onde se realizou a primeira edição do festival vimaranense, o dia inaugural do festival vai acolher um ecléctico trio de artistas portugueses, nomeadamente Scúru Fitchádu (00h30) com o seu distinto punk amalgamado com ritmos do funaná, técnicas do dub ou hip-hop e electrónica, Allen Halloween (23h30), um dos nomes mais aclamados do hip-hop nacional e Jibóia (22h30), nome artístico de Óscar Silva, que no ano passado lançou o seu terceiro disco, OOOO.

O segundo dia do festival é também o seu mais ambicioso, com uma “maior comitiva internacional”, como descreve Sónia Ramos, assessora de imprensa do festival, com as actuações dos britânicos Toy (00h30), que este ano lançaram o seu quarto disco Happy in the Hollow, e o duo The KVB (22h30), que mistura influências de post-punk, rock psicadélico, shoegaze com música electrónica. Ainda neste dia, vai se dar a estreia dos franceses The Psychotic Monks (23h30) em território nacional.

Os suecos The Field (00h30) vão ser o grande destaque do último dia do festival com a sua electrónica experimental. Antes dos suecos subirem ao palco, este será ocupado pelos Sensible Soccers (23h30), que este ano lançaram o belíssimo Aurora, e o incontornável nome da música indie portuguesa B Fachada (22h30).

“Nesta terceira edição, neste regresso ao local onde se realizou o festival pela primeira vez, temos uma programação forte, diversificada, sem um estilo definido mas marcada pelo cruzamento de vários ritmos e sons”, explicou José Caldas, da organização, em declarações à Lusa. “Um dos objectivos do festival é obviamente atrair público, não apenas com concertos que seriam um sucesso à partida, mas dar novos sons de forma a chamar ao Museu Alberto Sampaio vários tipos de público”.

O Festival L’Agosto que tem a organização da Câmara Municipal de Guimarães, da Elephante MUSIK, Estúdio Lobo Mau e conta com o apoio da Antena 3, ainda tem bilhetes disponíveis para venda, podendo ser adquiridos na Bilheteira Online. Os bilhetes diários custam 15€ e os passes gerais 25€.