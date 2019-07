Festival de homenagem a Woodstock foi cancelado

O festival que assinalaria o 50.º aniversário de Woodstock nos EUA foi cancelado. A organização diz que a decisão foi motivada por uma série de “contratempos inesperados”. O festival que se realizaria entre os dias 16 e 18 de Agosto teria como objectivo celebrar o aniversário de um momento-chave do movimento hippie. A organização prometia reunir mais de 60 artistas: Jay-Z, Miley Cyrus e Imagine Dragons seriam alguns dos músicos que trariam contemporaneidade ao festival, que não esqueceria o legado de 1969 e recordaria também os nomes que actuaram no evento original.

Os responsáveis pelo festival de música, conhecido como Woodstock 50, não conseguiram no entanto assegurar um local que acolhesse o evento, depois de, em Junho, o autódromo Watkins Glenn International, no estado norte-americano de Nova Iorque, ter voltado atrás no acordo para receber a celebração de três dias. Foi um duro golpe para a organização: em Abril, o principal parceiro a nível financeiro, a empresa de publicidade japonesa Dentsu Aegis, abandonou o projecto, retirando os 18 milhões de dólares de fundos que iriam suportar o festival.

“O timing ditou que não sobraram muitas escolhas quanto ao local onde os nossos artistas poderiam actuar. Trabalhámos arduamente para tentarmos produzir uma homenagem em condições — e alguns artistas fantásticos juntaram-se na semana passada para apoiarem o Woodstock 50 — mas, simplesmente, esgotou-se o tempo”, afirmou Greg Peck, da organização.

Depois da recusa do circuito que costuma receber corridas de NASCAR, a organização tentou, por duas vezes, assegurar um local para o evento, mas sem sucesso. Num último esforço, foi anunciado que o evento se realizaria em Maryland, num anfiteatro de com aproximadamente um quinto da lotação do local inicialmente avançado. Por esta altura, já poucos acreditavam que o festival se fosse realizar. Muitos dos principais artistas tinham anunciado publicamente que não iriam actuar no Woodstock 50, apesar de alguns já terem recebido pagamento pelos concertos. Segundo escreve o jornal brasileiro Folha de S.Paulo, todos estes contratos explicitavam que as actuações seriam feitas no Watkins Glenn International, permitindo aos músicos recusarem assim qualquer envolvimento directo com a organização do festival.

Michael Lang, co-produtor do festival de Woodstock em 1969, lamentou a perda de uma oportunidade para replicar o ambiente experienciado na cidade de Bethel, no estado de Nova Iorque, na década de 60. “Estamos tristes que uma série de contratempos imprevistos tenham tornado impossível a realização do festival que tínhamos imaginado, com o conjunto de artistas fantásticos que tínhamos definido e a interacção social de que estávamos à espera”, explica em comunicado, citado pelo The Guardian. Nesse documento, Lang garante que o evento no anfiteatro serviria para recolher fundos para organizações não-governamentais de combate às alterações climáticas e outras que incentivassem ao voto nas eleições norte-americanas de 2020.

O Centro de Artes de Bethel Woods, sediado no local onde ocorreu o festival de 1969, também tinha organizado um festival de três dias em celebração do aniversário redondo, mas contará apenas com concertos separados de Ringo Starr, Santana e Doobie Brothers. "Os meus pensamentos vão agora para Bethel e a sua celebração do nosso 50.º aniversário para reforçar os valores de compaixão, dignidade humana e beleza das nossas diferenças aceites pelo festival de Woodstock”, concluiu Michael Lang.