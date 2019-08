Fadista Carminho edita álbum pela Nonesuch e faz digressão na América do Norte

Carminho assinou contrato com a Nonesuch Records para a edição de Maria a 27 de Setembro no mercado norte-americano, juntando-se a um catálogo de artistas que conta com nomes como Björk, David Byrne, Brian Eno, João Gilberto, Caetano Veloso, Mariza e Carlos Paredes. Editado em Novembro de 2018, Maria é o quinto álbum de Carminho. Apresentado como o mais pessoal da carreira, nele a fadista assina pela primeira vez a produção e a escrita de algumas canções. A editora norte-americana diz que a cantora portuguesa põe ainda em diálogo duas referências do fado: Beatriz da Conceição e Teresa Siqueira, mãe da artista.

Nas próximas semanas, Caminho terá uma agenda intensa de concertos em Portugal e noutros palcos europeus. A 8 de Novembro inicia uma série de actuações na América do Norte, a começar por Boston (EUA), onde Carminho se apresentará no Berklee Performance Center. No dia, 9 estará em Toronto e a 10 em Montreal, cidades canadianas, seguindo a 17 de Novembro para São Francisco (EUA) e a 19 para Alexandria (Canadá).

Maria do Carmo Rebelo de Andrade, conhecida como Carminho, estreou-se discograficamente a solo em 2009, com Fado, apesar de em anos anteriores ter cantado na casa de fados da mãe, a Taverna do Embuçado, em Lisboa, e em vários espectáculos dedicados ao fado. Nesta última década, a fadista tem gravado com artistas de outras áreas musicais, como os brasileiros Chico Buarque, Milton Nascimento, Marisa Monte, Ney Matogrosso e Nana Caymmi, e com o espanhol Pablo Alborán. Maria sucede ao álbum Carminho Canta Jobim, editado em Dezembro de 2016.