Naomi Campbell acusa hotel francês de racismo

Naomi Campbell voltou a falar sobre discriminação racial e, desta vez, contou um episódio recente. Em entrevista à revista Paris Match, a modelo britânica disse que foi impedida de entrar num hotel no sul de França por causa da sua cor de pele. O acontecimento teve lugar este ano, em Maio, durante o Festival de Cannes.

A britânica, de 49 anos, contou que estava com um amigo e tentou entrar num evento do hotel, para o qual tinha sido convidada, mas foi proibida de entrar. Segundo a mesma, o funcionário à entrada terá explicado que o hotel já se encontrava cheio, no entanto, foi permitida a entrada a outras pessoas. “Ele não quis deixar-nos entrar por causa da cor da minha pele”, afirmou a modelo à Paris Match.

Campbell não revelou o nome do estabelecimento francês, mas considerou o incidente “revoltante”. Ao mesmo tempo, a supermodelo disse que este tipo de situações a motivam, cada vez mais, a “continuar a expressar-se e a fazer-se ouvir” e deixou uma mensagem para as modelos mais jovens: “Não deixem que ninguém subestime o vosso valor. Têm de ser fortes e valentes neste trabalho, rodeiem-se da vossa família e de um bom agente.”

Naomi Campbell foi a primeira modelo negra a ser capa da revista Vogue francesa, da Time Magazine e capa da edição de Setembro da Vogue norte-americana. Há muito que é uma defensora da diversidade na indústria da moda. Em Junho deste ano, a britânica disse à Reuters que “a diversidade racial na moda aumentou nos últimos anos, mas a indústria não pode tratá-la como uma tendência”.