Mais de sete milhões de euros por um apartamento em Lisboa? É um recorde nacional

O apartamento mais caro de Portugal fica no 13º. andar do número 203 da rua Castilho, em Lisboa, e foi vendido recentemente por 7,6 milhões de euros. A casa ocupa todo o último andar do prédio, tem vista panorâmica sobre a cidade, um terraço de 260 metros quadrados e uma piscina privativa.

A notícia da transacção recorde foi avançada pela revista Visão, com a Vanguard Properties, imobiliária que intermediou o negócio, a acrescentar ao Diário de Notícias que o apartamento com 287 metros quadrados e três suítes foi vendido a uma família.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O edifício Castilho 203 está situado no centro de Lisboa, junto ao Parque Eduardo VII, e conta com 20 apartamentos, todos já vendidos, sendo que dois foram comprados pela mesma pessoa.

A partir do oitavo andar, todas as casas tem vista a 360 graus para Lisboa. Os moradores do prédio de luxo terão acesso a estacionamento privativo, spa, duas piscinas comuns e um solário. O edifício conta com segurança privada 24 horas por dia e, no hall, uma peça do artista José Pedro Croft.