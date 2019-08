Clima. As hesitações “sempre levaram a um cenário pior do que o que temos”

O cientista alemão Wolfgang Cramer investiga alterações climáticas há cerca de 30 anos e trabalha com o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). Veio a Lisboa de comboio para falar esta quinta-feira no Congresso da Federação Europeia de Ecologia. No P24 de hoje, ouvimos a conversa do investigador com a jornalista Rita Marques Costa.

