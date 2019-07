Fundo Ambiental apoia projectos com 1,5 milhões de euros

Projectos de educação ambiental de 41 entidades vão ser apoiados com 1,5 milhões de euros do Fundo Ambiental, anunciou esta quarta-feira o Ministério do Ambiente.

Em comunicado, o gabinete do ministro João Pedro Matos Fernandes afirma que “a procura de apoios superou largamente as verbas disponíveis”, com 41 candidaturas escolhidas de entre um total de 283.

O Fundo Ambiental apoia três categorias: economia circular, mobilidade sustentável e território, com 500 mil euros cada.

Na categoria da economia circular vão ser apoiados 13 projectos entre 147 candidaturas, que totalizam 724 mil euros, na de mobilidade sustentável serão 15 os projectos subsidiados, num total de 749 mil euros, e na de território vão ser apoiados 13 projectos com um valor global de 725 mil euros.

O Fundo comparticipa os projectos a 70 por cento, excepto no caso de organizações não-governamentais de ambiente, que tiveram co-financiamento até 95%.