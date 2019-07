Ainda existem queixas por falta de vagas no pré-escolar e não só

Já há reclamações contra o Ministério da Educação no Portal da Queixa, que é uma rede social de consumidores, a propósito de uma questão recorrente a partir desta altura do ano: a falta de vagas nos jardins-de infância, responsáveis pela educação pré-escolar. Mas não só: entre as dez reclamações apresentadas, há também pais a queixarem-se de não terem conseguido vagas para o 1.º ano de escolaridade ou até para níveis mais adiantados na escolaridade.

