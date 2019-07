Nova proposta de regionalização colhe apoios entre os autarcas, mas não é consensual

A Comissão Independente para a Descentralização defende a criação de regiões administrativas em Portugal e a realização de um novo referendo à regionalização, segundo um relatório entregue estaa terça-feira na Assembleia da República. Esta comissão defende a promoção de “um estudo aprofundado sobre a organização e funções do Estado aos níveis regional, metropolitano e intermunicipal” em Portugal continental e centrou a sua análise “nos níveis compreendidos entre a administração central e os municípios e freguesias”, concluindo que, “nos últimos anos, o grau de centralismo das decisões públicas em Portugal acentuou-se de forma significativa, com a crescente debilitação das entidades da administração central presentes nas regiões”.

Embora maioritariamente favoráveis à criação de regiões administrativas, a questão não reúne consenso entre os autarcas portugueses. António Robalo, presidente da câmara do Sabugal, acredita que o país não pode perder tempo e deve “avançar rapidamente” com o processo de regionalização, relembrando, porém, várias tentativas falhadas: “Que seja, de facto, um processo sério, que seja interventivo e que cada um dos municípios tenha voz e tenha a possibilidade de se manifestar numa eventual nova geografia político-administrativa”, exprimiu o autarca daquele município raiano do distrito da Guarda.

Luísa Salgueiro, presidente da câmara de Matosinhos, é da opinião de que a regionalização avance na próxima legislatura, defendendo contudo uma alternativa que não passe pelo referendo: “Espero que no próximo mandato se avance para a regionalização, preferencialmente alterando a Constituição para se prescindir do referendo”. A autarca referiu ainda que na campanha para as eleições legislativas de Outubro os diferentes partidos políticos devem definir a sua proposta para a regionalização, dizendo que “faz todo o sentido” discutir esta questão.

Voltando ao distrito da Guarda, o presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Esmeraldo Carvalhinho, defendeu uma posição semelhante à da socialista Luísa Salgueiro, expressando a vontade de que os partidos deixem bem claras as suas intenções quanto à regionalização durante o período de campanha eleitoral. “Do meu ponto de vista não seria necessário referendo, se fosse um assunto discutido na campanha eleitoral, em relação ao qual os partidos assumissem o seu ponto de vista e a sua vontade. Nós vivemos numa democracia representativa e vamos eleger os nossos representantes na Assembleia da República”, justificou o autarca eleito pelo PS.

Foto Luísa Salgueiro defende alteração à Constituição NELSON GARRIDO

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, José Carlos Alexandrino, também deixou claro o apoio da região à criação de regiões administrativas e recordou que “muitos municípios” rejeitaram a transferência de algumas competências da Administração Central.

Nas vozes favoráveis à regionalização inclui-se ainda a do presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, que apelida o referendo sobre as regiões administrativas como sendo "o caminho” preferível.

Presidente da Câmara da Feira “absolutamente contra” regionalização

Há contudo autarcas contrários à regionalização. O presidente da câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, manifestou-se esta quarta-feira “absolutamente contra” a criação de regiões administrativas em Portugal, defendendo, em alternativa, uma “verdadeira política de descentralização”.

Foto Emídio Sousa é contra criação de regiões administrativas ADRIANO MIRANDA

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O verdadeiro problema do país não está na necessidade de uma nova estrutura de decisão pública, está numa verdadeira política de descentralização que é preciso ter”, defendeu o autarca social-democrata, que também se mostrou contra um eventual referendo: “Parece que neste país, quando o povo não responde aquilo que os políticos querem, tem de se repetir a pergunta até eles dizerem que sim.”

Defendendo um municipalismo "mais forte, com receitas e competências próprias”, lembra que a tradição em Portugal é municipalista, adiantando que nas matérias em que seja necessária uma dimensão supramunicipal, “os municípios podem articular-se para criar essas situações”.

O processo de criação de regiões administrativas proposto pela comissão “é gradual, programado, faseado e com metas de transferência de atribuições e competências para as regiões administrativas, sujeito a uma permanente monitorização e avaliação”. No relatório foi apresentado um cronograma de execução referencial com os passos legislativos necessários para este processo, desde a consulta referendária até às primeiras eleições, que recomenda “que sejam fixadas com uma antecedência mínima de 120 dias”, e à “necessidade de comissões instaladoras, que cessarão as suas funções com a posse dos titulares dos órgãos”.