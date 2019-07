Défice ecológico

Na segunda-feira recebemos uma notícia que já não é novidade: mais uma vez esgotámos os recursos naturais disponíveis para o ano em vigor. Por outras palavras, foram utilizadas todas as árvores, água, solos férteis e peixes que a Terra consegue fornecer ao longo de ano. Foi emitido mais carbono do que aquele que os oceanos e as florestas conseguem absorver. Tem sido este o comportamento da humanidade desde a década de 70. E para agravar a situação, temos vindo a acelerar, de forma insustentável, o consumo dos recursos que a natureza nos disponibiliza. Em Portugal, estes foram esgotados no dia 26 de Maio. Quer isto dizer, que consumimos o equivalente a dois planetas e meio, tal e qual como em Espanha (tem aproximadamente 45 milhões de habitantes). Não será altura de mudar de comportamento para reparar os danos que têm vindo a destruir a nossa casa? Não só por nós, mas também pelas próximas gerações e pelo risco de extinção em massa a nível planetário.

Fábio Cravinho Coutinho, São Silvestre

Montijo

Quanto ao novo aeroporto do Montijo, era bom que desde logo se estabelecesse um plano de emergência para quando acontecer cá o que aconteceu ao comandante Sullenberger, no rio Hudson, em Nova Iorque... Sarcasmo à parte, o que ainda não li, e era importante saber, é porque não se escolhe a pista 08/26, que aponta mais ou menos no sentido Leste/Oeste. Teriam as aeronaves que passar sobre Almada, onde flectiriam para sul (na descolagem), ou de passar por cima desta cidade, na aproximação, flectindo para a direita para a aproximação final. Incomodava os residentes? Pois os de Lisboa desde sempre que tiveram os aviões a passar-lhes por cima das cabeças... E bastava restringir o tráfego aéreo durante as horas da noite (das 22h00 às 7h00) que ficava o problema bem menor. Porque uma coisa é certa: Se a APA rejeitar o actual plano, que alternativa há? Eu não vejo nenhuma.

Carlos Gilbert, Porto

Sindicância

Segundo notícia do dia 28/7 difundida pelo PÚBLICO, a Inspecção Geral das Actividades em Saúde (IGAS) – que efectuou uma sindicância aberta à Ordem dos Enfermeiros a pedido, em Abril, da ministra da Justiça – concluiu que há fundamentos para dissolver os órgãos da entidade liderada por Ana Rita Cavaco. Durante a sindicância a IGAS apontou a recusa da Ordem para facultar documentação. Qual a razão da recusa? Quem não deve, não teme. O que se torna esquisito ou extraordinário é o facto de a IGAS ter identificado vários gastos injustificados. Segundo a inspecção foram 6000 euros em restaurantes; mais de 3000 euros em levantamentos e cerca de 5000 euros em compras no estrangeiro. Julgo saber que a inefável Ordem dos Enfermeiros “obriga” a pagar um determinado montante aos enfermeiros para terem a sua cédula profissional válida. Julgo que Ana Rita Cavaco saberá gerir, da melhor forma, esses montantes. Não foi essa a conclusão a que chegou a IGAS… Falta saber o que pensarão os enfermeiros (as) que pagam as suas quotas à Ordem.

António Cândido Miguéis, Vila Real